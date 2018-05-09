Помпео в КНДР домагатиметься звільнення трьох ув’язнених в країні американців

Державний секретар займається підготовкою саміту Трампа і Кім Чен Ина і сподівається домогтися звільнення з-під варти трьох американців



Держсекретар США Майк Помпео прибув до Північної Кореї для підготовки майбутньої зустрічі між президентом Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином.



«Плани складаються, відносини вибудовуються. Сподіваюся, що угода відбудеться, і за допомогою Китаю, Південної Кореї і Японії майбутнє чудового процвітання і безпеки може наступити для кожного», - заявив Трамп у вівторок в Білому домі.



Прибуття Помпео в Пхеньян в середу збіглося з тристороннім самітом в Токіо за участю прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, прем'єра Держради КНР Лі Кецяна і президента Південної Кореї Мун Чже Іна, присвяченим розвитку дипломатичного взаєморозуміння між Пхеньяном і Сеулом, яке проявилося в історичній зустрічі Мун Чже Іна і Кім Чен Ина в демілітаризованої зоні, що розділяє Північну і Південну Кореї.



Південнокорейське інформагентство «Рёнхап» повідомило, що три лідери оприлюднили заяву, в якій висловили підтримку зобов'язань з денуклеаризації Корейського півострова, взятих на себе двома корейськими лідерами, і підтвердили наміри спільними зусиллями добиватися, щоб Північна Корея відмовилася від своєї програми розробки ядерної зброї.



Глава американської дипломатії також сподівається домогтися звільнення трьох американців, які знаходяться в північнокорейських в'язницях.

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