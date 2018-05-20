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Мнучін: Торгова війна США і Китаю «поставлена на паузу»

Торгова війна США і Китаю «поставлена на паузу» після того, як дві найбільші економіки світу домовилися відмовитися від взаємних погроз підвищення мит на час роботи над більш широким торговим угодою. Про це заявив у неділю міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Мнучін і головний економічний радник Трампа Ларрі Кадлоу повідомили, що угода, досягнута представниками Китаю і США в суботу, створює основу для вирішення проблеми дисбалансів в торгівлі в майбутньому.

«Ми ставимо торгову війну на паузу. Прямо зараз ми домовилися призупинити введення мит, в той час як ми намагаємося реалізувати цю рамкову схему », - заявив Мнучін в інтерв'ю телеканалу Fox News.

У суботу Пекін і Вашингтон заявили, що продовжать обговорення заходів, в рамках яких Китай збільшить імпорт енергоносіїв і сільськогосподарської продукції з США, щоб знизити щорічний дефіцит в торгівлі з США, що становить 335 мільярдів доларів.

Китайське державне інформагентство «Сіньхуа» наводить слова віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе, який очолював делегацію Пекіна на переговорах і заявив: «Сторони дійшли консенсусу, вирішивши не вести торгової війни і зупинити підвищення мит на товари один одного».

За словами Лю, укладення угоди було «необхідністю».

19 травня Білий дім і Пекін заявили, що Китай погодився суттєво збільшити закупівлі товарів і послуг в США, втім подробиць домовленості не вказували.

Президент США Дональд Трамп погрожував накласти тарифи на китайські товари на суму близько 150 мільярдів для боротьби з недобросовісною, на його думку, торговельною політикою Пекіна. В аналітиків такі заяви викликали побоювання про розгортання торговельної війни поміж двома економічними гігантами.

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