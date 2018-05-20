У Санта Фе пройшла панахида за жертвами стрілянини в школі

Батьки, родичі і друзі жертв стрілянини в одній зі шкіл Техасу в неділю взяли участь у церковній службі, присвяченій пам'яті десяти чоловік, убитих в п'ятницю.

Губернатор Техасу ГреГ Ебботт прибув на службу в Першій баптистській церкві «Аркадія» в Санта Фе і висловив співчуття скорботним прихожанам.

В результаті стрілянини в школі міста Санта Фе в Техасі загинули 10 осіб, 8 з них – учні та двоє вчителів. Тринадцять людей отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані.

Губернатор Техаса Ґреґ Еббот каже, на відміну від попередніх масових стрілянин, у випадку з цим нападником попереджувальних сигналів про його зловмисні наміри майже не було.

«Крім того, що на сторінці у Фейсбук є його фотографія, де він одягнений у футболку з надписом «Народжений вбивати», нічого більш нема. Ніякого кримінального минулого чи проблем з законом у нього не було”, - сказав губернатор.

У своєму недільному виступі заступник губернатора Техасу Ден Патрік пов'язав насильство із застосуванням вогнепальної зброї з агресивними відеоіграми і соціальними мережами, заявивши, що в США «знецінена життя».

«Це відбувається через аборти, через розпад сімей, через фільми зі сценами насильства, і особливо через агресивні відеоігри», - заявив Патрік, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС.

Заступник губернатора виступив на підтримку озброєння вчителів - неоднозначного рішення, пропонованого багатьма прихильниками права на носіння зброї.

Після стрілянини в школі в Санта Фе влада Техасу висунула 17-річному Дімітріос Пагуртзісу звинувачення у вбивстві.

За словами учнів, Пагуртзіс, який сам навчався в цій школі, відкрив вогонь незадовго до 8 ранку в п'ятницю.

Зброя належала батькові учня, втім за техаськими законами відповідальність за злочин лежить цілком на нападнику як на повнолітній особі. На питання репортерів, чи може людина у такому ранньому віці мати доступ до зброї, конгресмен від штату Техас Ренді Вебер відповів: “Так, на території своєї власності – так. На полюванні – так. Під доглядом своїх батьків – так. Але коли вони беруть зброю, залишають з нею дім без супроводу батьків, щоб завдати шкоди – це абсолютно неприпустимо”.

Губернатор Техасу Еббот повідомив, що поліція виявила вибухові пристрої, в тому числі запальну бомбу, в будинку і машині стрілка, а також поруч зі школою.

Еббот сказав, що підозрюваний, який був узятий під варту і відмовився від права зберігати мовчання, спочатку мав намір накласти на себе руки, але після арешту заявив правоохоронним органам, що йому не вистачило сміливості для цього.

Губернатор повідомив, що стрілок використовував два види зброї: рушницю і револьвер 38-го калібру. За словами губернатора, вони належали батькові підозрюваного, але при цьому неясно, чи знав батько про те, що його син узяв зброю.

Мотив нападника залишається невідомим. Згідно з інформацією правоохоронців, у своїй письмовій заяві нападник зізнався у скоєному злочині.