Трамп обіцяє захистити учнів, після смертельної стрілянини в Техасі

Президент Трамп заявив у п'ятницю, що масові стрілянини «тривають надто довго в нашій країні».

«На жаль, я маю почати з висловлення суму та розпачу через смертельну стрілянину в школі в Санта Фе в Техасі, - наголосив Трамп, виступаючи перед пресою у Білому домі. – Це триває надто довго в нашій країні. Надто багато років. Вже надто багато десятиліть», повідомляють ЗМІ

«Ми сумуємо через жахливі втрати життів і надсилаємо нашу підтримку всім, хто постраждав від такого абсолютно страхітливого нападу», - заявив Трамп.

Він висловив рішучу налаштованість зробити все, щоб захистити учнів.

«Моя адміністрація налаштована зробите все, що в наших силах, щоб захистити наших учнів, забезпечити безпеку в наших школах і забезпечити, щоб зброя не потрапила до рук тих, хто становить загрозу для себе та інших», - додав він.

Міністр освіти США Бетсі ДеВос заявила, що нова Комісія з безпеки в школах щоденно працює над «визначенням чітких шляхів запобігання насильству та забезпечення безпеки учнів в школах».

Від восьми до десяти людей, більшість з яких школярі, було вбито після того, як озброєна особа відкрила вогонь в школі в понеділок зранку в Санта Фе, Техас, за повідомленнями посадовців.

Одного підозрюваного було затримано, як і ще одну особу, сказав шериф графства Гарріс. Він повідомив, що обидві особи були учнями школи Санта Фе.

В школі та на прилеглій території було знайдено вибухові пристрої, заявили в місцевій поліції.

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