Трамп і Мун Чже Ін обговорили можливість проведення саміту США-КНДР

Лідери США і Південної Кореї в неділю обговорили можливі заходи, які сприяли б проведенню американо-північнокорейського саміту в заплановані терміни.

В ході 20-хвилинного телефонного розмови Мун Чже Ін і Дональд Трамп обмінялися думками про дії в умовах уявних перешкод, про які заявила Північна Корея, на шляху до історичних переговорів між Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

«Лідери двох країн обмінялися думками про деякі заходи, вжиті Північною Кореєю останнім часом», - йдеться в заяві прес-секретаря південнокорейського президента Юн Ен Чхана.

Два лідера «продовжать тісну координацію дій напередодні зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина», наголошується в заяві Білого дому.

Планується, що Трамп і Мун Чже Ін зустрінуться у вівторок у Вашингтоні.