На шляху до зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином дедалі більше перешкод

Північна Корея відмовилася прийняти список південнокорейських журналістів, які хотіли спостерігати закриття ядерного полігону. Про це повідомила в п’ятницю Південна Корея.

Північна Корея запросила обмежену кількість журналістів з Південної Кореї та інших країн, щоб спостерігати, як сказано, закриття наступного тижня полігону випробування ядерної зброї.

Останніми днями з’явилися сумніви щодо планованого в Сінгапурі саміту між Кім Чен Ином і президентом Трампом.

Міністерство з питань об’єднання Південної Кореї, яке веде справи у відносинах з КНДР, заявило в п’ятницю, що Північна Корея відмовилася прийняти список журналістів, який подала Південна Корея, щоб вони могли прибути на місце ліквідованого полігону.

Міністерство не вдавалося в подробиці, але рішення Північної Кореї, за всіма ознаками, викличе сумніви щодо планів про ліквідацію полігону.

У четвер голова делегації КНДР на переговори назвав Південну Корею «нетямущою і некомпетентною» і осудив спільні навчання ВПС США і Південної Кореї та погрозив припинити переговори із Сеулом.

Президент Трамп заявив, що, наскільки йому відомо, саміт і далі планується, але що лідер Північної Кореї, можливо, перебуває під впливом Пекіна. Все-таки він додав, що Північна Корея буде змушена відмовитися від своєї ядерної зброї, якщо не хоче бути так само «спустошеною» як Лівія та Ірак.

Дивіться також: "Північний Потік 2". США попереджають про санкції, а Меркель обговорює проект з Путіним