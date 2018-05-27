Акції на підтримку Сенцова проходять у різних містах та країнах

Гельсінкі, Нью-Йорк, Лісабон, Київ... Акції на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів цими вихідними пройшли у різних містах та країнах.

Гельсінкі, Фінляндія

Акція на підтримку Олега Сенцова відбулася і в Гельсінкі. Про це повідомив посол України до Фінляндії та Ілсандії Андрій Олефіров у Твіттері. Учасники акції пройшлися центром міста до посольства Росії.

Нью-Йорк, США

На центральній площі Нью-Йорка Таймз Сквер відбулася акція на підтримку Сенцова та інших українських політичних в'язнів. Активісти тримали плакати з написами "Звільніть Сенцова". Інші, вдягнувшись у костюми арештантів, сиділи та лежали на асфальті, тримаючи в руках піскові годинники. Участь в акції взяв також і уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.​

Санкт-Петербург, Росія

Рух "Відкрита Росія" у Санкт-Петербургу розмістив банер на підтримку Олега Сенцова.

Лісабон, Португалія

Українська громада у Лісабоні також провела мітинг за звільнення Олега Сенцова. Про це повідомляє сайт svitua.org та Спілка українців у Португалії.

Київ, Україна

Гурт "Даха Браха" під час виступу на "Фестивалі чемпіонів" в центрі Києва підтримав засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, розгорнувши банери "Звільніть Сенцова" та "Звільність заручників Кремля".

У Києві біля будівлі посольства Росії в Україні вночі провели акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших ув'язнених в Росії українців. Як повідомляє проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії, кілька десятків людей прийшли на акцію під посольство, щоб подивитися, як активісти «підпалюють» будівлю за допомогою проектора.

Запоріжжя, Україна

Експериментальний театр «Запорізька нова драма» і активісти Amnesty International 26 травня влаштували читку п'єси «Заручини» про суд над Олегом Сенцовим і Олександром Кольченко. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Миколаїв, Україна

У соцмережах також повідомляють про флешмоб в Миколаєві.​

​В інтерв'ю "Голосу Америки" Мустафа Джемілєв закликав Сенцова припинити голодування.