Студія Вашингтон. Переговори Кім Чен Ина і Трампа ще на столі

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Дональд Трамп повідомив, що США й КНДР продовжують готуватись до саміту у Сингапурі 12 червня. Північнокорейське питання підніматимуть 8-9 червня на саміті Великої Сімки у Канаді. Радбез обговорює питання введення миротворців ООН на Донбасі. Росія утискає релігійні свободи в окупованому Криму - звіт державного департаменту США. Російська влада викрадає людей, ув’язнює кримських-татар-мусульман, а проросійські сепаратисти на Донбасі відбирають церковні будівлі та залякують релігійні громади.