Джуліані: Трамп не планує використовувати право на помилування в рамках «російського розслідування»

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що в даний час президент не планує вдаватися до помилувань в зв'язку з «російським» розслідуванням, але може використовувати це право по завершенні роботи спецпрокурора.

Виступаючи в програмі «Положення в країні» на каналі CNN, Джуліані заявив, що зараз в помилування немає необхідності, і такий крок може затуманити «дуже чітку картину вкрай несправедливого розслідування, де нема ніякої злочинної діяльності».

Джуліані зазначив, що Трамп зберігає за собою право на помилування і може скористатися ним після завершення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера, якщо вважатиме, що до людей поставилися «несправедливо».

Коментарі Джуліані з'явилися після того як колишній глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт був узятий під варту. Федеральний суддя скасував його домашній арешт у зв'язку з підозрами в тому, що Манафорт намагався вплинути на свідків у розслідуванні, пов'язаному з Росією.