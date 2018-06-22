Студія Вашингтон. Попри ЧС-2018, проросійські бойовики копають окопи

Сьогодні в Студії Вашингтон». Поки Росія приймає футбольний чемпіонат, підтримувані нею сепаратисти ДНР готуються воювати далі. На головних шпальтах світових видань - футбольні баталії, але про десятки тисяч порушень режиму припинення вогню щомісяця говорять лише спостерігачі ОБСЄ. Ринок нерухомості і ресторани Нью-Йорка освоюють електронні гроші. За біткоїни там можна купити обід або маєток за десятки мільйонів. На головних шпальтах світових видань - футбольні баталії, але про десятки тисяч порушень режиму припинення вогню щомісяця говорять лише спостерігачі ОБСЄ. Ринок нерухомості і ресторани Нью-Йорка освоюють електронні гроші. За біткоїни там можна купити обід або маєток за десятки мільйонів. «Студія Вашингтон» - програма української редакції «Голосу Америки» для російськомовних глядачів у світі.