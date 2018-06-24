Вибори президента Туреччини: Ердоган продовжує лідирувати після опрацювання 70% бюлетенів

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган набирає 54,82% голосів на дострокових президентських виборах за результатами опрацювання понад 70% бюлетенів.

Водночас його головний опонент – лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже – отримує 29,57%.

Якщо Ердоган набере понад 50% голосів – він здобуде перемогу на виборах, уникнувши другого туру.

Його Партія справедливості і розвитку лідирує на дострокових парламентських виборах – за результатами підрахунку 69% бюлетенів вона здобуває 44,44% голосів. Республіканська народна партія Туреччини набирає 21,41% голосів.

У квітні Ердоган заявив, що президентські та парламентські вибори відбудуться 24 червня, на 17 місяців раніше, ніж планувалося.

Внаслідок конституційних змін, схвалених після референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи наступному президенту розширені повноваження.

Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони наберуть чинності після виборів.

Ердоган став президентом Туреччини у 2014 році, до цього з 2003 року був прем’єром країни.