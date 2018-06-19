Сирія осудила присутність турецьких військ у районі північного міста Манбідж

Сирія заявила, що вона відкидає присутність турецьких та американских військ на своїй території в районі північного міста Манбідж. Це сталося наступного дня після того, які військовослужбовці цих двох країн (Туреччини і США) почали патрулювати район.

Турецькі та американські війська розпочали в понеділок окремо патрулювати уздовж лінії, яка розмежовує контрольований Туреччиною район північної Сирії від міста Манбідж, яке контролює місцева міліція, пов’язана з підтримуваними США Сирійськими демократичними силами, у яких перевагу мають загони народної самооборони YPG (армія сирійських курдів).

Анкара вважає загони народної самооборони YPG терористичною організацією. На початку цього місяця Туреччина і Сполучені Штати підтримали тимчасову угоду про врегулювання кількамісячної суперечки з приводу контролю над районом. На підставі угоди загони народної самооборони YPG мають залишили місто Манбідж, а турецькі та американські сили зобов’язалися спільно гарантувати безпеку і стабільність.

«Сирія висловлює рішучий осуд і абсолютно відкидає вторгнення турецьких і американських військ у район Манбідж, яке сталося в контексті тривалої турецької та американської агресії», повідомило урядове агентство новин SANA, посилаючись на заяву Міністерства закордонних справ Сирії.

У заяві також сказано, що сирійська армія сповнена рішучості «визволити всю територію Сирії».

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