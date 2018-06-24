Держдеп США: Росія має припинити переслідувати кримських татар

Росія «має припинити кампанію» проти кримських татар в окупованому Криму та звільнити всіх тих, хто був ув’язнений за виступи проти окупації. Про це у своєму твіті написала речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

Вона, зокрема, закликала звільнити кримчан Руслана Зейтуллаєва, Рустема Ваїтова, Нурі Примова та Ферата Сейфуллаєва, засуджених у Росії в справі «Хізб ут-Тахрір». Захисники засуджених у цій справі називають їхнє переслідування політично вмотивованим. Послідовники організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, при цьому відкидаючи терористичні методи досягнення своєї цілі. Організація заборонена в Росії з 2003 року.