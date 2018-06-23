Нові дані пов’язують проросійський "мирний план" для України з екс-конгресменом та мільярдером українського походження

Проросійський "мирний план" для України зацікавив спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Колишній депутат українського парламенту Андрій Артеменко намагався просувати в Вашингтоні проросійський «мирний план» для України і зустрічався для цього з юристом Дональда Трампа – Майклом Коеном.

В інтерв'ю McClatchy Артеменко надав нові дані про свої зусилля з просування плану в США.

"Є нові деталі про мирний план – "перевірочну кульку" для зняття російських санкцій, пов’язаний з Майклом Коеном. Як я зазначаю у статті: "видається, що його кінцевими спонсорами були, або підставні особи Кремля, або проросійські сили в Україні", - пише колишній високопосадовець Пентагону і директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер.

Карпентер також навів посилання на статтю видання McClatchy, де детальніше розглянуті нові факти розслідування спепрокурора США Роберта Мюллера стосовно так званого мирного плану для України.

План Артеменка, за інформацією ЗМІ, пропонував Трампу зняти санкції проти Москви, а також забезпечував право Росії "орендувати" Крим в України на 50-100 років.

Тепер виявилось, що план мав більше авторів і був складений раніше, ніж гадали, пише кореспондент McClatchy у статті, передрукованій виданням Fresnobee.

Артеменко говорив в ряді інтерв’ю McClatchy, що "мирний план" було складено в лютому 2016 року протягом зустрічей під час конференції в коледжі Менор у Філадельфії. Колишній конгресмен-республіканець Курт Велдон та американський бізнесмен українського походження Олександр Ровт брали участь в складанні плану, говорить Артеменко, який також брав участь у зустрічах.

«Його називали планом Ровта-Велдона», - сказав Артеменко відзначивши, що він дружив з Велдоном більше 10 років.

Міністерство юстиції розслідувало діяльність керованої з Росії нафтогазової компанії «Ітера», яка уклала з донькою Велдона контракт на 500 000 доларів з метою проведення діяльності у сфері зв’язків з громадськістю.

Артеменко сказав виданню: «Велдон познайомив мене з вищим світом США», включаючи інших законодавців, таких як Дана Рорбахер, якого інколи називають найкращим другом Путіна у Вашингтоні, сенатором Робертом Портманом та конгресменом Марсі Каптур.

Велдон і Ровт мали зв’язки з російським бізнесом. Після двох десятиліть у Конгресі, парламенська кар’єра Велдона закінчилась після виборів 2006 року через тижні після того, як офіс та помешкання його 29-річної доньки обшукало ФБР. Міністерство юстиції розслідувало діяльність керованої з Росії нафтогазової компанії «Ітера», яка уклала з донькою Велдона контракт на 500 000 доларів з метою проведення діяльності у сфері зв’язків з громадськістю. Після підписання контракту, Велдон допоміг зібрати 30 законодавців на обід на честь голови «Ітери», над організацією якого працювала і компанія його доньки.

Ровт заробив свої статки в бізнесі на виробництві добрив, однак, продав більшу частину свого бізнесу в 2007 році іншому українському олігархові Дмитру Фірташу, який був одним з найбільших спонсорів проросійської політичної партії в Україні до 2014 року.

Ця партія платила мільйони доларів іншому фігуранту слідства зв’язків Трампа з Росією – Полу Манафорту.

За повідомленням NBC, Ровт був інвестором у Spruce Capital – дочірній компанії, яка видала кредит на 3,5 мільйона доларів під заставу нерухомості, невеликій компанії, яку створив Манафорт одразу після того, як полишив політичну кампанію в серпні 2016 року.

8 червня Артеменко давав свідчення перед великим журі в Вашингтоні.

Колишній депутат українського парламенту розповів в інтерв’ю The Washington Post , що багато питань, які йому ставили під час декількагодинних свідчень перед великим журі в п’ятницю стосувались його спілкування з юристом Дональда Трампа – Майклом Коеном.

Артеменко зустрівся з Коеном в січні 2017 року з метою розповісти про неформальний план мирної ініціативи для України. План Артеменка, за інформацією ЗМІ, пропонував Трампу зняти санкції проти Москви, а також забезпечував право Росії "орендувати" Крим в України на 50-100 років.

Артеменко повідомив The Washington Post, що отримав першу повістку в американському слідстві наприкінці квітня і з того часу надав прокурорам велику кількість документів, включаючи електронне листування і текстові повідомлення, а також розмовляв зі слідчими перед своїми свідченнями на великому журі.

"Я надав багато документів, багато інформації, - сказав Артеменко. – Все про що вони питали ... я дуже відкритий. Мені немає чого приховувати".

Артеменко підтвердив, що багато питань стосувалось його зустрічі 27 січня 2017 року з Коеном, де він презентував план миру для України.

Зустріч організував бізнес-партнер Трампа Фелікс Сатер, який також працював над угодою з побудови башти Трампа в Москві під час президентської кампанії.

Сатер та Артеменко не погоджувались з тим, що пропозиція була дружньою для Росії. Артеменко сказав виданню, що лише прагнув принести мир Україні і не працював на користь інтересів Росії, або Трампа.

Артеменко, Коен та Сатер по-різному описували свою зустріч. Сатер зазначив, що передав план Коену в конверті, а Коен пообіцяв передати план Майклу Флінну, який на той час був радником з національної безпеки.

"Я був з Артеменком, коли Майкл сказав нам, що він передасть план Флінну, але я не знаю, чи він справді зробив це", - сказав Сатер у середу. За повідомленнями The New York Times, Коен сказав, що привіз план до Вашингтона і залишив в офісі у Флінна за декілька днів до його звільнення. Однак, минулого року Коен назвав цю інформацію неправдивою і заперечив, що передавав пропозицію Флінну, або говорив, що робив це. Коен сказав The Washington Post, що він, натомість, не відкриваючи, викинув конверт у в смітник у своїй квартирі в Нью-Йорку.

"Я на нього не дивився, - сказав Коен про "мирний план", – я його нікому не передавав".

Коен також сказав виданню, що, за словами Артеменка, план мав підтримку Росії.

Цього тижня Артеменко заперечив участь російського уряду, хоча визнав, що він інформував деяких російських посадовців про мирну ініціативу протягом поїздки до Москви за рік до зустрічі з Коеном.

"Вони казали: "слухай, нам потрібне підтвердження, що ти маєш схвалення від обох сторін: від України та Сполучених Штатів", - це була відповідь з Росії. Це все. Я передав цю інформацію Майклу", - сказав Артеменко.

Артеменко зазначив, що велике журі також цікавив його спільний проект з Сатером, що стосувався переобладнання ядерних станцій в Україні. Артеменко сказав, що неодноразово спілкувався з американськими посадовцями. В організації зустрічей йому допомагав Курт Велдон, колишній конгресмен з Пенсильванії. Сатер сказав, що проект в ядерній енергетиці був би ударом для Росії, адже знизив би енергетичну залежність країн від Росії.

Дивіться також: Вікно в Америку. “Комуналка” для американців від українців