Джон Болтон: ядерна програма Північної Кореї може бути припинена протягом року

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив, що, на його думку, ядерна програма КНДР може бути припинена вже протягом наступного року. Така заява прозвучала в програмі каналу CBS «Обличчям до нації». Він додав, що Вашингтон почав ці переговори з чітким розумінням того, що у минулому Пхеньян не виконував свої обіцянки. «У команди, яка веде ці переговори, «нема рожевих окулярів на очах» («There’s not any starry-eyed feeling among the group doing this - ред. ГА) - сказав Болтон – Ми свідомі, що Північна Корея зробила у минулому».

Разом з тим канал NBC з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляє про те, що Пхеньян наростив виробництво збагаченого урану для ядерної зброї на своїх секретних об’єктах. Це сталося навіть після поновлення переговорів зі США минулого місяця. Як повідомляє NBC, аналітики в ЦРУ та інших розвідувальних агенціях, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що режим тримає ряд об’єктів у таємниці від США у намаганнях отримати від США якомога більше поступок.

Президент Трамп після історичної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином заявляв, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.