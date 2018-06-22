Непевне майбутнє реалізації рішень саміту між США і КНДР

Наполягання Сполучених Штатів на повній денуклеаризації Північної Кореї може обернутися проти інтересів Сполучених Штатів, якщо політичний тиск збільшиться, щоб досягти швидкого прогресу.

Під час недавнього саміту в Сінгапурі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою відданість повній денуклеаризації Корейського півострова. Сполучені Штати, Південна Корея і Японія інтерпретують зобов’язання Кіма як повну ліквідацію, яку можна перевірити, і безповоротну ліквідацію ядерного арсеналу КНДР.

Сполучені Штати та їх союзники також обіцяли продовжувати міжнародні санкції проти Північної Кореї до часу зроблення «значного поступу» у напрямку досягнення денуклеаризації.

Проте Пхеньян хоче підходу «крок за кроком», пов’язуючи поступки із зростанням поступу в цьому напрямку.

«Якщо Північна Корея позбудеться боєголовок або міжконтинентальних балістичних ракет на ранньому етапі, тоді, я вірю, Рада Безпеки ООН зможе прийняти резолюцію про пом’якшення санкцій або навіть їх часткову ліквідацію», заявив спеціальний радник президента Південної Кореї Мун Чже Ін.

Адміністрація президента Трампа чинить тиск на досягнення швидкого поступу, який міг би допомогти Республіканській партії на проміжних виборах у листопаді або в переобранні на другий президентський термін у 2020 році.

Уряд Кім Чен Ина також хоче хвидкої роз’язки проблеми, щоб пом’якшити жорсткі економічні санкції, які блокують 90% торгівлі країни.

Процес «крок за кроком», можливо, приніс би менші результати, але міг би також бути застосований для того, щоб втримувати Північну Корею відповідальною доти, коли можна запевнити, що вона виконуватиме взяті на себе зобов’язання.

Державний секретар США Майк Помпео планує зустрітися з північнокрейськими офіційними особами «в найближчому часі», щоб запровадити в життя результати недавнього саміту лідерів обох країн. Про це у четвер заявив Державний департамент.

Багато експертів сподіваються, що результатом наступного раунду переговорів буде детальний план запровадження в життя декларації намірів, прийнятих на саміті, починаючи із систем озброєння, технології і установик, запланованих для ліквідації.

За підрахунками, Північна Корея має від 20 до 60 ядерних боєголовок, численні балістичні ракети, включно з міжконтинентальними, які правдоподібно можуть уразити континентальну частину Сполучених Штатів, і від 40 до 100 таємних лабораторій виготовлення зброї.

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