Джон Болтон: «Побачимо» від президента Трампа щодо визнання анексії Криму не є позицією США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон в програмі каналу CBS заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

На питання кореспондента, як сприймати слова президента Трампа, який не став абсолютно відкидати можливість визнання Криму частиною Росії, Джон Болтон відповів : «Я не знаю, чи він взагалі це сказав…Я думаю, президент часто каже «ми подивимось», щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їх позиції. Президент Путін досить чітко висловив свою позицію у цьому питанні. Я відповів – нам доведеться погодитись, що ми маємо різні позиції щодо України. (we're going to have to agree to disagree on Ukraine – ред. ГА).

Джон Болтон додав, однак, що політику проводить президент, а не він.