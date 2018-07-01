Трамп спитає Путіна у Гельсінкі про втручання Росії у вибори у США

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон у програмі CBS «Обличчям до нації» в неділю заявив, що президент Дональд Трамп розпитає Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року.

Болтон сказав, що він обговорив з Путіним під час його зустрічі в Москві минулої середи питання не тільки російського втручання у вибори у 2016 році, але і діяльності росіян, спрямованої на проміжні вибори в Конгрес наступного листопада.

«Це нас турбує. Саме тому президент буде говорити з ним (Путіним) про це знову», - сказав Болтон. Він додав, що Путін під час їх зустрічі в Москві заперечив, що Росія втрутилась у вибори у 2016 році.

«Саме Володимир Путін приймає рішення, тому, як думаю, наш лідер повинен з ним поговорити», - додав Болтон.