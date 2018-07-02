Президент Дональд Трамп занадто м’який по відношенню до Росії – сенатор Ліндсі Ґрем

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем назвав позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії та зокрема її втручання в американські президентські вибори 2016 року надто м’якою. Політик також попередив про російське втручання в проміжні американські вибори 2018 року.

В ефірі NBC News Ліндсі Ґрем висловив занепокоєння, що президент США Дональд Трамп недостатньо тиснутиме на російського президента Володимира Путіна при обговоренні питань Сирії та ІДІЛу під час зустрічі на саміті 16 липня у Гельсінкі, Фінляндія.

«Це не провина Обами, що Росія анексувала Крим. Це – провина Росії» - заявляє Ліндсі Ґрем. «Чи ми здамо Іран та Сирію – залежить від президента Трампа» - додає політик.

Ліндсі Ґрем переконаний, що Росія втручається в американські вибори. «Я стурбований, коли президент пише у Twitter, що Росія заперечує втручання в американські вибори. Сама ідея, що Росія не втручалась в наші вибори – це фейк.»

Нагадаємо, що група американських законодавців зустрічається з російськими політиками високого рівня в Санкт-Петербурзі напередодні саміту президентів США та Росії. У склад групи увійшли сенатори Ричард Шелбі, Стів Дейнс, Джон Тун, Джон Кеннеді, Джеррі Морґан, Джон Гоувен та жінка-конгресмен Кей Ґрейнджер.

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