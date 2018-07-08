Адвокати Трампа можуть відмовити Мюллеру в можливості поставити запитання президенту особисто

Адвокат президента США Дональда Трампа заявив, що група юристів президента «близька до того, щоб прийняти рішення» про те, що він не буде відповідати на питання спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках його розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році, яке нібито здійснювалося з метою допомогти Трампу здобути перемогу.

Колишній мер Нью-Йорка і ведучий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив телекомпаніям ABC News і CNN, що адвокати президента хочуть отримати від слідчих Мюллера свідчення, які вказують на правопорушення з боку Трампа, перш ніж вони погодяться на бесіду спецпрокурора з ним.

Трамп багато разів говорив, що він готовий відповісти на питання в рамках 14-місячного розслідування Мюллера, але Джуліані заявив CNN: «Нам хотілося б знати, чи є якісь факти, які дають підставу для розслідування - початкові або створені, - тому що ми таких знайти не можемо. І ніхто інший не може ».

За словами Джуліані, прокурорам «не потрібно доводити злочин, вони повинні лише дати фактичну основу, яка призводить до підозр у скоєнні злочину».

«Ми ретельно вивчили всі обставини, які могли бути пов'язані зі змовою і перешкоджання правосуддю, - заявив Джуліані телеканалу АВС. - Ми не змогли знайти нічого, що можна було б інкримінувати [президенту], і ми хочемо знати, на чому ґрунтується це розслідування».

Немає ніяких ознак, що дозволяють судити про можливі терміни завершення розслідування Мюллера. Команда спецпрокурора не реагує публічно на регулярні атаки Трампа, який стверджує, що слідчі ставляться до нього упереджено.

Трамп багато разів стверджував, що розслідування є спробою демократів виправдатися за поразку на виборах їхнього кандидата - колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон.

Джуліані заявив, що Мюллер не наполягав би на бесіді з Трампом, «якби у них що-небудь було» на президента, хоча про зібрані спецпрокурори докази нічого не відомо.

Мюллер може направити Трампу повістку з вимогою надати свідчення великому журі присяжних, якщо президент не погодиться на розмову. З цього приводу Джуліані сказав: «Якщо він на це піде, то ми зможемо домогтися скасування такого рішення». Будь-яка спроба змусити Трампа давати показання може привести до тривалої юридичної тяганини. Справа зрештою може опинитися у Верховному суді.