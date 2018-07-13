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Студия Вашингтон

Якби я був президентом, анексії Криму не сталося б – Трамп

Якби я був президентом, анексії Криму не сталося б – Трамп
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Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 12 росіянам у втручанні у вибори президента США 2016 року. Президент США в інтерв'ю британським журналістам піддав критиці премєр-міністра Терезу Мей та шлях, яким її уряд намагається вирішити питання "Брекзиту", але вже після обіду з британським прем'єром заявив, що їм вдалося сформувати найкращі відносини. За 140 кілометрів від місця, де у понеділок зустрічатимуться президенти Трамп і Путін, зараз тривають військові маневри сил НАТО. Естонія, яка приймає навчання, уважно стежитиме за заявами двох лідерів і побоюється українського сценарію.

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