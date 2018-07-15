«Гельсінкі за мир»: тисячі активістів протестують напередодні зустрічі Трампа з Путіним

У неділю у столиці Фінляндії Гельсінкі, де у понеділок (16 липня) пройде зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, проходять десятки демонстрацій, як противників, так і прихильників зустрічі. Учасники найбільшої акції «Гельсінкі кличуть!» закликають світових лідерів дотримуватись демократії та прав людини.

​

Демонстранти засуджують лідерів у їх політиці гаслами «Гельсінкі за мир!» та «Гельсінкі за правду!».

За словами організаторів, до яких входить Міжнародна амністія, мирні протести мають на меті привернути увагу до важливих питань, включаючи імміграційну кризу в США, рівність, свободу слова, вільні вибори та порушення прав людини.

Українці також приєдналися до масових акцій. Посол України в Фінляндії повідомляє через свою Твітер сторінку про марші на підтримку політв’язнів режиму Путіна, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Поряд відбуваються мітинги на підтримку Трампа, учасники яких, зокрема, виступають за політику американського президента у питанні імміграції.

Дивіться також: Військові навчання НАТО в Естонії. Відео