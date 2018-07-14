Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Трамп гратиме в гольф, поки готуватиметься до саміту з Путіним

Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп позує для ЗМІ на полях для гольфу в Trump Turnberry, Шотландія, 1 серпня 2015 року.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що він сподівається зіграти в гольф на своєму полі в Шотландії напередодні саміту з Володимиром Путіним. На підготовку до саміту може вплинути і той факт, що США в п'ятницю висунули офіційні звинуваченні проти росіян за втручання у вибори 2016 року в США.

Під час нашумілої поїздки до Європи Трамп повчав членів військового альянсу НАТО, критикував Німеччину за її залежність від російської енергетики та шокував Великобританію, публічно критикуючи стратегію прем'єр-міністра Терези Мей щодо «Брекзиту».

Поліцейський патруль біля гольф-клубу в Тернберрі, Шотландія, у суботу, 14 липня 2018 року.
Поліцейський патруль біля гольф-клубу в Тернберрі, Шотландія, у суботу, 14 липня 2018 року.

Трамп вибачився перед Терезою Мей за фурор, викликаний його нищівною публічною критикою, звинувативши «фальшиві новини» і пообіцявши взамін двосторонню торгівельну угоду з Британією після того, як вона вийде з Європейського Союзу в березні.

Поки Трамп чаював із королевою Єлизаветою, Міністерство юстиції США засудило 12 російських шпигунів, які крали дані з кампанії кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Трамп неодноразово заявляв, що розслідування підозрюваного російського втручання у вибори в США 2016 року, яке він вважає «полюванням на відьом», ускладнює для нього укладення основних угод із Москвою.

Після зустрічі з королевою у замку Віндзор Трамп попрямував до Шотландії, де народилася його мати, Мері Енн, і де він володіє полем для гольфу, перед своєю понеділковою зустріччю в Гельсінкі з Путіним.

поліція патрулює маєток Трампа в Шотландії
поліція патрулює маєток Трампа в Шотландії

«Буду у Trump Turnberry протягом двох днів зустрічей, дзвінків і, сподіваюсь трохи гольфу – моя основна форма вправ! – написав Трамп у Twitter. – Погода прекрасна, і це місце неймовірне! Завтра я їду до Гельсінкі на понеділкову зустріч із Володимиром Путіним».

Дивіться також: Студія Вашингтон. Якби я був президентом, анексії Криму не сталося б – Трамп

Студія Вашингтон. Якби я був президентом, анексії Криму не сталося б – Трамп
Embed
Студія Вашингтон. Якби я був президентом, анексії Криму не сталося б – Трамп

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG