Президент Трамп не має великих очікувань від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує багато від саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, який пройде в понеділок в Гельсінкі.

«Я вирушаю туди з невисокими очікуваннями, - заявив американський лідер в інтерв'ю телекомпанії CBS, яке вийшло в ефір у неділю. - У мене немає великих очікувань».

Трамп відмовився розповісти про те, якої метою він хоче досягти на першому саміті з Путіним, але обіцяв, що «нічого поганого» від цієї зустрічі не буде. Раніше президенти США і Росії зустрічалися на полях міжнародних заходів.

«Думаю, що зустрічатися - це добре, - сказав Трамп. - Я вірю у зустрічі. Я вірю, що зустріч з головою Кімом [північнокорейським лідером Кім Чен Ином – ГА] була доброю справою. Думаю, що зустрічі з головою КНР [Сі Цзіньпіном - ГА] були дуже доброю справою. Я вважаю, що це дуже добре. Зустрічі з Росією, Китаєм, Північною Кореєю - я в них вірю. Нічого поганого від цього не буде, а, можливо, буде щось хороше».

Саміт Трампа з Путіним відбудеться через три дні після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер висунув проти 12 офіцерів російської розвідки звинувачення у втручанні в президентські вибори в США в 2016 році з метою допомогти Трампу в боротьбі за Білий дім.

У Росії немає договору про екстрадицію з США, тому малоймовірно, що Москва видасть США підозрюваних для судового переслідування. Ведучий CBS Джефф Ґлор запитав Трампа, чи планує він просити Путіна дозволити їх екстрадицію. «Я не думав про це, - відповів Трамп. - Може бути. Але, зрозуміло, я буду питати його про це. Але знову-таки, це було за часів адміністрації Обами. Що там б вони не робили, це було за адміністрації Обами».

Радник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон в інтервю каналу ABC сказав, що це було б «нерозумно» з боку президента Трампа попросити Путіна видати звинувачених офіцерів, тому це те, що «він не може зробити за російським законом». Він додав, однак, що ці звинувачення - серйозне питання, і Трамп повинен поговорити про це з Путіним. Болтон додав, що президенти, серед іншого, обговорять анексію Росією Криму та американські санкції проти Росії.

Трамп неодноразово засуджував розслідування, яким керує Мюллер, та називав його «полювання на відьом», у тому числі і під час прес-конференції у Великобританії у пятницю. Раніше Трамп вже питав Путіна про російське втручання у вибори, а потім в Твіттері повторював позицію Путіна, який заперечує втручання.

Замість того, щоб засудити Росію за хакерські атаки на сервери Демократичної партії США, Трамп поклав відповідальність на своїх політичних опонентів, Національний комітет Демократичної партії (НКДП), за те, що вони не вжили адекватних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем, як це зробив Національний комітет Республіканської партії.

«Я чув, що вони також намагалися зламати Національний комітет республіканської партії, - сказав Трамп. - Але у нас був набагато більш ефективний захист. Мені говорили про це кілька людей. У нас була більш ефективний захист, тому вони не змогли [зламати]. Думаю, що НКДП має бути соромно за те, що вони дозволили себе зламати. Але я чув, що вони намагалися зламати і республіканців. Може це не так, але у них була більш сильний захист».

У суботу Трамп написав у Твіттері: «Ці росіяни займалися своїми справами в роки Обами. Чому Обама нічого не зробив з цього приводу? Тому що він вважав, що переможе шахрайка Гілларі Клінтон, ось чому. Це ніяк не пов'язано з адміністрацією Трампа, але фейкові новини, як завжди, не хочуть повідомляти правду».