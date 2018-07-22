Сенатор Ґрем закликав підготувати нові санкції проти Росії

Впливовий сенатор Ліндсі Ґрем заявив, Конгрес повинен підготувати проти Росії нові санкції за втручання у вибори в Конгрес США 2018 року. Про це він сказав в програмі каналу CBS «Обличчям до нації». «Санкції повинні висіти над Росією як Дамоклів меч», - зазначив сенатор Ґрем. При чому сенатор наполягає, що санкції повинні бути підготовлені ще до можливої зустрічі Трампа та Путіна у Вашингтоні.

«Не можна зустрічатися з цим чоловіком (Путіним) з позиції слабкості. Треба зробити дві речі. Треба посилити нашу виборчу структуру…Також треба працювати з Конгресом над розробкою нових санкцій, тому що Путін не розуміє нашого меседжу», - говорить сенатор. Він віддав належне президенту Трампу за те, що він, на його думку, був більш жорсткий по відношенню до Росії, ніж Обама, але це не працює, додав Ґрем. «Нам потрібні нові санкції, які будуть висіти над ним (Путіним) як Дамоклів меч, а потім вже можна з ним зустрічатись», - наполягає Ліндсі Ґрем.