Болтон: США не причетні до вибуху дронів під час параду у Каракасі

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заперечив причетність США до вибуху дронів під час військового параду у Каракасі, на якому був присутній президент країни Ніколас Мадуро. Влада Венесуели назвала вибух замахом на президента Мадуро. Внаслідок інциденту поранені сім солдатів, сам президент та інші політики не постраждали.

Через кілька годин після вибуху Мадуро у замаху на себе звинуватив Колумбію, яка ці звинувачення відкинула.

Президент Венесуели часто звинувачує Сполучені Штати, які ввели санкції проти ряду посадових осіб його уряду, у змові проти нього. Також він неодноразово заявляв, що американські політики розробляють плани його повалення, щоб покласти край майже двадцятирічному соціалістичному режиму Венесуели.

«Я можу сказати однозначно, у цій справі нема ніякого втручання американського уряду», - заявив в неділю Джон Болтон в інтерв’ю каналу Fox News. Болтон припустив, що сам уряд Мадуро міг стояти за вибухом, згадавши про поширену у країні корупцію та утиски. «Якщо уряд Венесуели має якусь чітку інформацію, яку вони хочуть нам надати, яка б потенційно могла довести порушення американського кримінального закону, ми її уважно розглянемо», - додав Болтон.

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