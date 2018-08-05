Держдепартамент США викликав повіреного у справах Росії у США для надання пояснень

«Заступник Держсекретаря США Мітчелл (Вес Мітчелл – ГА) викликав повіреного (у справах Росії у США - ГА) Жирнова дати пояснення стосовно спроб Кремля використати аккаунти соціальних мереж для провокування насильства та розбрату у США», - написала на своїй Твіттер сторінці речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

«Ми не терпітимемо такого агресивного втручання», - додала речниця зовнішньополітичного відомства США.

Раніше минулого тижня Державний департамент США привітав рішення компанії Фейсбук видалити аккаунти, створені за кордоном, які направлені на поширення дезінформації.

«Ми вітаємо рішення компанії Фейсбук видалити створені за кордоном аккаунти, які розпалюють розбрат та насильство у США», - заявила речниця Держдепу. «Ці зусилля є частиною більш широкої кампанії, направленої на послаблення Америки, кампанії, яка загрожує нашому способу життя», - додала Науерт.