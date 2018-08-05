Трамп назвав американські ЗМІ «небезпечними та хворими»

Президент США Дональд Трамп під час робочої відпустки у неділю обрушився з новими атаками на американськіі ЗМІ, назвавши їх «дуже небезпечними і хворими».

«Фейкові новини ненавидять, коли я називаю їх ворогами народу, тільки тому, що вони знають, що це правда, - написав Трамп, перебуваючи у своєму гольф-клубі в Бедмінстере, штат Нью-Джерсі. - Я роблю велику послугу, пояснюючи це американському народу. Вони навмисно спричиняють велику роз'єднаність і недовіру. Вони також можуть стати причиною війни! »

Трамп назвав «цілковитою вигадкою» повідомлення ЗМІ про те, що він нібито стурбований можливістю притягнення його сина Дональда Трампа-молодшого до відповідальності відповідно закону за організацію зустрічі в червні 2016 року з російським юристом, яка, як стверджувалося, мала у своєму розпорядженні компромат на опонента Трампа, демократку Гілларі Клінтон.

«Це була зустріч з метою отримання інформацію про опонента, абсолютно законна - так в політиці роблять постійно, - яка ні до чого не привела. Я про неї не знав», - написав Трамп в «Твіттері ».

Президент заперечив, що знав про зустріч в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку, де розташовувався його передвиборний штаб, незважаючи на повідомлення ЗМІ, що його колишній адвокат Майкл Коуен готовий повідомити спецпрокурору Роберту Мюллеру, що він чув, як син Трампа заздалегідь повідомляв своєму батькові про майбутню зустріч.

«Дуже погано, що значна частина ЗМІ відмовляється повідомляти про брехню і корупцію, пов'язаної з фальсифікованим полюванням на відьом, але саме тому ми і називаємо їх фейковими новинами!» - написав Трамп.