Юристи російської компанії переконують суддю позбавити повноважень слідство щодо втручання Росії

Адвокати російської компанії, звинуваченої у фінансуванні масової операції політичного впливу в Сполучених Штатах, закликали федерального суддю в п'ятницю «бути сміливим» і оголосити призначення спеціального прокурора Роберта Мюллера недійсним, повідомляє видання Politico.

Юристи компанії Reed Smith, яка захищає інтереси росіян, звернули увагу судді у США на серію юридичних тонкощів із призначенням Мюллера спецпрокурором та початком роботи його далекосяжного слідства. Компанія наполягає, що Мюллер має необмежені повноваження всупереч законодавству США.

Мюллер звинуватив російську компанію Concord Management у лютому разом з 13 окремими росіянами, в тому числі Євгенієм Пригожиним, близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Обвинувальний висновок стверджує, що Concord, фірма Пригожина, фінансує та організовує армію Інтернет-тролів, закупівлю рекламних оголошень у соціальних медіа і навіть направляла оперативників для подорожей до Сполучених Штатів, щоб організувати політичні мітинги. Мюллер стверджував, що їхня мета полягає в тому, щоб посіяти розбіжності у виборах у США 2016 року і в кінцевому результаті допомогти кандидатурі Дональда Трампа.

Concord не визнав свою вину в справі та навіть прямо заперечив повноваження Мюллера висувати такі звинувачення.

Незважаючи на те, що адвокати Concord – видатні американські захисники, їхні російські клієнти нарікають на розгляд справи. За словами адвокатів, вони не володіють англійською і не розуміють американських законів, через що пояснити їм щось «надзвичайно важко».

Дивіться також: Адміністрація США бачить спробу Росії втручатися у вибори вже цього року