У Вашингтоні розпочалися протести неонацистів та їх противників

Організатор маршу білих націоналістів та неонацистів Джейсон Кесслер прибув з невеликою групою своїх однодумців до станції «Фоґґі Боттом» о третій годині дня. Їх зустрів натовп противників расистських поглядів із криками «Їдь додому!», «Вас тут не вітають!» Ультраправі почали рух до площі Лафаєтт в щільному оточенні поліції.

Кесслер і його група прибули раніше від запланованого часу і в меншій кількості. Очікувалося, що близько 400 білих націоналістів, неонацистів та членів Ку-клус-клану о п’ятій годині вечора зустрінуться біля метро «Фоґґі Боттом», після чого підуть до площі Лафаєтт, що напроти Білого дому.

Набагато більший за кількістю протест анти-расистів почав збиратися поруч з Білим домом вже опівдня. Деякі з них мають портрети Гедер Геєр, учасниці контр-протесту у Шарлоттсвіллі минулого року, яка загинула, коли в натовп в’їхав автомобіль. Інші – плакати із закликами проти ненависті та Ку-клус-клану.

Шеф поліції Округу Колумбія Пітер Н`юшем раніше заявляв, що поліція намагатиметься тримати дві протестуючі групи окремо. Носіння зброї в місцях запланованих демонстрацій заборонено, незалежно від того, чи має особа дозвіл чи ні.

«Наша роль – переконатися, що подія, захищена Першою поправкою, пройде без будь-яких актів насильства та руйнування майна, - сказав Н`юшем на прес-конференції у понеділок. – Усі наші поліцейські будуть залучені, аби ми могли з такими ситуаціями впоратися».

Раніше планувалося виділити окремі вагони потягів метро для учасників ультраправої демонстрації, але ці плани були відкинуті через негативну реакцію на цю ідею громадськості.

«Як столиця нашої країни ми приймаємо мільйоні відвідувачів кожного року, - сказала мер міста Мюрієл Баузер у заяві. – На щастя, дуже-дуже незначний відсоток з них поділяють погляди, які будуть висловлені на площі Лафаєтт у неділю».

Напередодні президент Дональд Трамп у Твіттері засудив расизм та закликав націю до об’єднання.

«Протести в Шарлоттсвіллі рік тому призвели до безглуздої смерті та розбрату. Ми повинні об’єднатись як нація. Я засуджую всі форми расизму та насильницьких дій. Мир всім американцям!», - написав він.