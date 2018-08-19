Болтон застеріг Росію, Китай, Іран і КНДР від втручання у майбутні вибори в США

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія – лише одна з чотирьох країн, з приводу яких є побоювання щодо потенційного втручання у вибори, які відбудуться в США у 2018 році.

«Я можу впевнено сказати, що існує достатня стурбованість у межах національної безпеки щодо втручання Китаю, Ірану та Північної Кореї, тому ми вживаємо заходів, щоб спробувати запобігти цьому, тому насправді всі чотири (разом з Росією – ред.) країни викликають занепокоєння в контексті виборів 2018 року», – сказав Джон Болтон в інтерв’ю телеканалу ABC.

Напередодні президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що слідство у справі про мижливе російське втручання у вибори повинно звернути увагу й на інші держави, зокрема Китай.

У США триває розслідування про ймовірне втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Його веде спецпрокурор Роберт Мюллер. Окрім того, власні розслідування проводять комітети з розвідки Сенату і Палати представників, а також сенатський комітет з юридичних справ.

Наступного тижня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон відвідає Україну, повідомляла речниця Білого дому Сара Сандерс.