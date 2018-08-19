ООН закликала до забезпечення захисту цивільного населення на сході України

З нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги «Організація Об’єднаних Націй закликає негайно вжити заходів для захисту мільйонів цивільних громадян України, які страждають внаслідок активних бойових дій, які ведуться на сході України», - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті представництва ООН в Україні.

Координатор системи ООН в Україні та Координатор з гуманітарних питань пані Оснат Лубрані попросила «міжнародну спільноту збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання у міжнародно визнаних кордонах України».

Оснат Лубрані зазначила, що тільки за перше півріччя 2018 року понад 600 тисяч українських мирних громадян отримали життєво необхідну допомогу. Координатор також наголосила на «важливості Плану дій уряду, який стосується внутрішньо переміщених осіб в Україні» та підтвердила «зобов’язання, взяті на себе ООН, щодо надання повної підтримки на його виконання».

Пані Лубрані висловила занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш, ніж на третину від необхідної суми та закликала до негайного збільшення фінансування для задоволення гуманітарних потреб на сході України.