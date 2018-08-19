Бреннан може вжити юридичних заходів у відповідь на позбавлення його допуску до секретної інформації

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що він розглядає можливість вжиття заходів правового характеру, щоб не дати можливості президенту Дональду Трампу позбавляти інших колишніх і нинішніх офіційних осіб допуску до секретних документів.

Виступаючи в неділю в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC, Бреннан заявив, що кілька адвокатів зв'язалися з ним з приводу можливості отримання судової заборони, яка б не дозволила президенту вдаватися до таких дій.

Днями президент Трамп відкликав допуск Бреннана до секретної інформації та пригрозив зробити те ж саме по відношенню до 9 інших осіб, які були критичні на адресу президента, а також осіб, пов'язаних з розслідуванням дій Росії.

«Якщо мій доступ до секретних документів та моя репутація, яку вимазали у багнюку – це ціна, яку ми маємо заплатити, щоб Дональд Трамп не зміг робити це проти інших, це мала ціна», - сказав Бреннан. За словами Бреннана, він зробить все, що в його силах, щоб «спробувати запобігти подібним зловживанням в майбутньому». «Якщо це означає судовий позов, то я на це піду», - сказав він.

Більше 75 колишніх співробітників розвідки засудили рішення Трампа відкликати допуск Бреннана, заявивши, що у них є право висловлювати свої погляди, не побоюючись покарання.