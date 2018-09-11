Час-Тайм. США вшановують жертв найкривавішого теракту в історії

Як герой українського походження, поліцейський Іван Скала, рятував людей в одній з веж-близнюків у Нью-Йорку, звідкіля не повернувся. Церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня 2001 року пройшли по всіх Сполучених Штатах. Уряд України має менше двох тижнів, щоб переконати МВФ продовжити програму співпраці. Американська розвідка підозрює Росію у причетності до загадкової хвороби американських дипломатів у посольствах США на Кубі та в Китаї. Мешканці східного узбережжя США готуються до першого потужного урагану цього року.