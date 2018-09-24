Час-Тайм. Українське питання – на 73-й сесії Генасамблеї ООН

Світові лідери з'їжджаються до Нью-Йорка на відкриття 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудеться його друга зустріч із очільником КНДР Кім Чен Ином. Прибуває до Нью-Йорка і потужна українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком. Заступник міністра юстиції Род Розенстін усно заявив про свою відставку керівнику президентського апарату Джону Келлі, щоби Дональд Трамп не встиг звільнити його першим. Протестувальники зібралися на капітолійському пагорбі, аби закликати сенаторів проголосувати проти призначення Бретта Кевена новим верховним суддею США. Напередодні ще одна жінка звинувачила його в сексуальних домаганнях.