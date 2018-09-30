Білий дім не заматиметься мікроменеджменом ФБР у розслідуванні справи Кевено

Білий дім заявив у неділю, що не займатиметься «мікроменджментом» нового розслідування у ФБР щодо кандидата на посаду судді Верховного суду Бретта Кевено.

«Юристи Білого дому дозволили Сенату визначати умови та масштаб розслідування», - заявила в неділю прес-секретар Сара Гакабі Сандерс телеканалу Fox News, кажучи про розслідування звинувачень в сексуальному насильстві, висунутих проти Кевено професором Крістін Блейз Форд, яке веде ФБР.

Президент Трамп наказав ФБР провести нове розслідування на вимогу Юридичного комітету Сената. Втім, сам Трамп знову заявив про підтримку Бретта Кевено, висловивши надію, що «врешті-решт все буде добре».

Виступаючи перед журналістами в суботу на південній галявині Білого дому перед від'їздом на зустріч з виборцями у Західній Вірджинії, Трамп заявив, що ФБР «взялося за справу, опитуючи всіх», в тому числі жінок, які звинуватили Кевено в сексуальних домаганнях.

«Я сподіваюся, що для судді [Кевено] все закінчиться дуже добре», - сказав він.

Незважаючи на цю заяву Трампа, за даними ЗМІ, Білий дім, можливо, обмежить обсяг розслідування ФБР, зокрема, не дозволить бюро розглядати заяву ще однієї жінки, Джулі Светнік, яка звинуватила Кавано в сексуальному насильстві на вечірках в його шкільні роки.

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