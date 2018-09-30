США висловили Індонезії співчуття у зв’язку із землетрусом на Сулавесі

«Сполучені Штати висловлюють свої співчуття та підтримку всім тим в Індонезії, кого заторкнули землетрус та цунамі», - йдеться в заяві речиниці Державного депаратменту США Гезер Науерт. Науерт запевнила, що місія Сполучених Штатів в Індонезії пильно стежить за ситуацією та не отримала повідомлень про постраждалих амеркианців.

«Сполучені Штати та Індонезія - стратегічні партнери та друзі, і ми готові надати допомогу у подоланні наслідків», - йдеться у заяві Держдепу.

Індонезівйська влада повідомляє про понад 830 загиблих внаслідок стихії, втім, кількість загиблих, як очікується, може значно зрости.

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