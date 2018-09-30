Папа Римиський Франциск помолився за жертв землетрусу в Індонезії

Папа Римський Франциск у неділю помолився за мешканців острова Сулавесі.

«Я молюся за сотні загиблих, за поранених, за тих, хто втратив домівки та роботу. Господь втішить їх та підтримає зусилля тих, хто намагається надати допомогу.»

832 загиблих внаслідок потужного земплутрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі. Такі останні дані подає Індонезійське агенство з реагування на стихійні лиха.

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Влада попереджає – кількість загиблих може значно зрости, після того, як рятувальники дістануться до найбільш уражених районів. Тих, хто вижив, досталяють у безпечні місця літаками.

«Ми сіли перекусити на пляжі, відчули потужні поштовхи. Відразу почали бігти. Я сказав своєму синові назбрати дітей з мечеті. Хтось сказав мені, як почали підніматися хвилі відразу, як ми втекли,» - сказав один із постарждалих на імя Арсиїд у інтерв'ю Associated Press. «Ми чекаємо на їжу та одяг, те, що на нас – це все, що ми маємо. Нам потрібні речі першої необхідності, притулок. Ми просимо уряд допомогти нам відбудувати наші домівки».

Допомога постраждалим доставляється військовими літаками та гелікоптерами, втім доступ до найбільш уражених ділянок острова значно ускладнений через руйнування.

Світові лідери, міжнародні організації висловилюють співчуття індонезійському народові та пропонують допомогу. ЄС активізував супутник Копернік, який визначає зони, постаждалі від стихійного лиха. «Ми ретельно стежимо за ситуацією та готові мобілізувати допомогу», - йдеться в заяві ЄС.

«Наші думки та молитви з індонезійським народом», - написав у себе в Твіттері Держсекретар США Майк Помпео та оголосив про готовність надати необхідну допомогу.