Затвердження Бретта Кевено на посаді судді Верховного суду США продовжують викликати спори

Спори з приводу затвердження кандидатури Бретта Кевено суддею Верховного суду США продовжилися в неділю, вже після того, як він був приведений до присяги. Сенат затвердив кандидатуру Кавано 50 голосами «за» при 48 «проти».

Сенатор-республіканка Сюзан Коллінз чия підтримка Кевено мала ключове значення, заявила телеканалу CNN, що вона дійшла висновку, що він не скоював сексуального насильства по відношенню до Крістін Блейз Форд понад тридцять років тому. Звинувачення професора Форд проти Кевено викликали кризу в процедурі його затвердження, яка тривала останні три тижні.

«Я не вірю, що Бретт Кевено нападав на неї, - сказала Коллінз. - Я не стверджую, що вона не піддавалася насильству. Вважаю, що на неї напали».

Коллінз зазначила, втім, що «немає свідчень, які підтверджували б», що це був Кевено. Її заява викликала різку критику з боку сенатора-демократа Мейзі Гіроно, яка назвала висновок про відсутність таких свідчень «образливим» для Форд.

Один з найактивніших прихильників Кевено, сенатор Ліндсі Ґрем, заявив телеканалу Fox News: «Я щасливий, тому що спроби «наїхати» на цю людину і принизити його провалилися. Зусилля людей, які намагалися зруйнувати його життя, не увінчалися успіхом. Я ніколи в житті не був так обурений».

Призначення Кевено 114-им суддею Верховного суду США може дати консерваторам тверду більшість (5 до 4) у вищій судовій інстанції країни і можливість впливати на рішення цього органу протягом декількох десятиліть.

Голова Верховного суду Джон Робертс провів закриту церемонію приведення до присяги 53-річного Кевено через кілька годин після голосування в Сенаті.