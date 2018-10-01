Дональд Трамп-молодший: "Через рух #MeToo я більше непокоюсь за сина, ніж за доньку"

Старший син Дональда Трампа заявив в інтерв'ю DailyMailTV, що він більше боїться за майбутнє своїх синів в часи міжнародного руху проти сексуальних домагань #MeToo (#ЯТеж).

Дональд Трамп-молодший - батько трьох синів 5, 6 та 9 років і дочок 4 і 11 років. Зараз він у процесі розлучення і зустрічається із колишньою телеведучою Кімберлі Гілфойл, разом з якою він і дав інтерв'ю.

"У мене є сини й доньки, і тепер, коли я бачу, що відбувається, стає страшно", - заявив він, вочевидь, апелюючи до слухання про призначення судді Бретта Кевено. На запитання про те, за кого Трамп боїться більше - за доньок, які колись можуть стати жертвами домагань, чи за синів, яких можуть звинуватити у цьому - він сказав: "За синів".

"Проблема у тому, що коли люди є справжніми жертвами таких дій, якщо справа стає надто політизованою, це нівелює їхні справжні слова", - сказав син президента США.

Раніше на тлі кампанії #MeToo у відставку пішли кілька відомих діячів американської теле- й кіноіндустрії.

Голлівудський продюсер Гарві Вайнстін, чия справа й каталізувала світову акцію проти сексуальної наруги, був арештований за звинуваченнями у зґвалтуванні, понад 80 жінок заявили про протиправну сексуальну поведінку з його боку.

Також рух активізував політичну активність жінок: на проміжних виборах до Конгресу США в листопаді візьме участь рекордна кількість жінок-політиків.

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