Мнучін планує взяти участь у конференції в Саудівській Аравії – Білий дім

Міністр фінансів США Стів Мнучін, як і раніше, планує взяти участь в інвестиційній конференції в Саудівській Аравії, незважаючи на контроверсійну ситуацію навколо зникнення саудівського журналіста та політичного дисидента Джамала Хашоггі.

Про це заявив економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу в програмі «На цьому тижні» на телеканалі АВС. «Пан Мнучін прийме остаточне рішення протягом тижня, з надходженням нової інформації», - сказав Кадлоу.

Ця заява пролунала після того, як сенатор від штату Флорида Марко Рубіо у програмі «Положення в країні» на каналі CNN, сказав, що, на його думку, Мнучін повинен бойкотувати цю конференцію.

Рубіо сказав, що Сполучені Штати повинні протистояти Саудівської Аравії у цій ситуації, якщо з’ясується, що її уряд організував вбивство Хашоггі. У противному випадку, заявив сенатор, США ризикують втратити свою репутацію у питанні захисту прав людини