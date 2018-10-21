Президент Трамп заявив, що виведе США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

Президент США Дональд Трамп заявив в суботу, що виведе США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), оскільки цю угоду порушує Росія. При цьому він не згадав, які саме положення Договору не виконує Росія.

«Росія порушила угоду. Вона порушувала її протягом багатьох років, - заявив Трамп після мітингу в Елко, штат Невада, перед тим, як сісти в літак Air Force One. - Ми не дозволимо їм порушувати ядерну угоду і виробляти заборонену зброю».

Договір був досягнутий в кінці 1980-х років. Він передбачає знищення обома сторонами ядерних і звичайних ракет малої і середньої дальності.

«Росія, на жаль, не виконала своїх зобов’язань за цією угодою. Тому ми збираємось її розірвати. Ми збираємось вийти з неї», - сказав президент Трамп в Неваді.

Трамп заявив, що США будуть розробляти зазначені озброєння, якщо Росія і Китай не припинять роботи над ними. «Якщо Росія робить це, і якщо Китай робить це, а ми дотримуємося угоди, то це неприйнятно», - сказав президент.

Москва заперечує порушення договору. МЗС Росії назвало можливий вихід США з договору небезпечним кроком. Наступного тижня радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву.