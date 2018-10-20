США можуть вийти з ядерної угоди з Росією. Які ризики несе це рішення?

Адміністрація Трампа планує повідомити російському керівництву наступного тижня про свої плани вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF). Про це пише The New York Times з посиланням на інформацію від американських дипломатів.

Про вихід з угоди росіянам може повідомити радник з національної безпеки США Джон Болтон під час візиту до Москви 20-22 жовтня.

Цей крок дозволить США більш потужно протистояти нарощуванню військової потужності Китаєм в Тихоокеанському регіоні. Так як Китай не є підписантом договору, він без обмежень міг розробляти ядерні ракети середньої дальності, зазначає видання.

Білий дім заявив, що офіційного рішення ще не було прийнято.

Хоча договір ефективно працював роками і допомагав знизити напругу часів «холодної війни», Росія порушувала його з 2014 року.

Останні чотири роки США заявляють, що Росія порушує договір, адже вона розмістила заборонену тактичну ядерну зброю з метою залякуванння європейських країн і колишніх радянських республік, які обрали прозахідний шлях, пише видання.

Однак, президент Барак Обама вирішив не полишати угоду через позицію європейців , особливо Німеччини, і через побоювання, що такий крок викличе нову гонку озброєнь.

Провал угоди, ймовірно, відкриє гонку озброєнь в Європі та деінде

Адміністрація Трампа, як видається, не поділяє цю позицію, наголошує видання. Пентагон вже розробляє ядерну зброю для того, щоб протистояти зброї розміщеній Китаєм. Однак, ця програма потребуватиме років. Також, за умови входу з договору США готові внести зіни до існуючиї зброї, включаючи неядерні ракети «Томагавк» і, ймовірно, розмістить їх в Азії, повідомляє видання посилаючись на інформацію від посадовців.

«Провал угоди, ймовірно, відкриє гонку озброєнь в Європі та деінде», - заявив Ганс Крістенсен, директор проекту Ядерної інфорації Федерації американських науковців. «Це стане сигалом для нової фази кокуренції між країнами у розміщенні зброї», - додав він.

«Угода INF вірно оцінювалась як видатне досягнення президента Рейгана, коли її було ратифіковано 30 років тому, - наголосив сенатор-республіканець Том Коттон, який підтримує вихід з угоди і якого інколи називають серед можливих наступників міністра оборони Маттіса. – Однак, сьогодні Росія відкрито обманює, а Китай накопичує ракети, тому що він не обмежений цим договором взагалі».

Якщо адміністрація Трампа полишить угоду, США, ймовірно розміщать вид ракет «Томагавк» і розроблять для нього ядерну боєголовку.

Аналітик Brookings Institution і колишній посол США до України Стівен Пайфер наводить чотири причини, чому США не варто полишати угоду:

США звинуватять у припиненні угоди, замість того, щоб звертати увагу на російські порушення. Росія зможе безперешкодно розміщувати балістичні ракети 9M729. Рішення США про вихід з угоди може викликати критику Європи. США наразі не мають ракет, які можна швидко розмістити у протистоянні з Росією.

Натомість, Пайфер закликає до «інтегрованої стратегії», що включала б дослідження в рамках угоди, координнацію позиції з європейськимии союзниками і ретельне документування порушень Росією.

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