Дональд Трамп назвав обманом і брехнею пояснення загибелі Хашоггі, надані саудівською стороною

Президент США Дональд Трамп піддав критиці пояснення саудівців загибелі журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. «Очевидно, був обман і була брехня», - заявив він.

У той же час Трамп заявив газеті Washington Post ввечері в суботу, що Саудівська Аравія була «неймовірним союзником» США протягом десятиліть, і допустив, що наслідний принц Мохаммед бін Салман, фактичний правитель Саудівської Аравії, не наказував саудівським агентам вбити Хашоггі.

«Ніхто не говорив мені, що він відповідальний. Ніхто не говорив мені, що він не відповідальний, - сказав президент. - Ми ще не дійшли до цієї точки ... Я був би радий, якби він не був відповідальним за це».

Саудівська Аравія каже, що зробила «величезну та загрозливу» помилку, вбивши Джамаля Хашоггі та пообіцяла, що відповідальні у цьому злочині будуть покарані. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Абдель ал-Джубейр в інтерв’ю каналу Fox News заявив, що саудівські агенти зробили це, перевищивши свої повноваження, назвавши вбивство «злодійською операцією». Міністр висловив співчуття родині загиблого, але не надав ніякої додаткової інформації, як був вбитиq Хашоггі, де знаходиться його тіло, та чи був причетний до вбивства принц Мохаммед аль-Салман.

Саудівська Аравія вперше визнала, що Хашоггі мертвий, вранці в суботу, заявивши, що журналіст загинув в кулачної бійці 2-го жовтня, після того, як вступив в суперечку в консульстві. Це пояснення викликало широке міжнародне засудження і сумніви. Критики запитують, яким чином група з 15 саудівських агентів могла вилетіти в Стамбул, щоб зустрітися з Хашоггі і в кінці кінців вбити його без відома і згоди наслідного принца. Саудівська Аравія заявила, що п'ять ключових чиновників, причетних до смерті Хашоггі, звільнені, ще 18 людей заарештовано.

Трамп спочатку назвав пояснення саудівської сторони правдоподібним, але численні американські законодавці, включаючи республіканських колег президента, закликають ввести санкції проти Ер-Ріяда. Турецьких слідчі стверджують, що саудівські агенти катували Хашоггі, після чого обезголовили його і розчленували його тіло.

Трамп заявив Washington Post, що в зв'язку з загибеллю Хашоггі «щось буде», зазначивши при цьому, що США не повинні допустити, щоб цей інцидент вплинув на угоду про продаж зброї Саудівській Аравії на суму 110 мільярдів доларів, яку він оголосив у минулого року.

«Це найбільше замовлення в історії, - сказав Трамп. - Якщо відмовитися від нього, то це завдасть більше шкоди нам, ніж їм. Після цього, все, що вони зроблять, це звернуться до Росії або Китаю. А це зашкодить нам».

Однак, один з прихильників Трампа, сенатор-республіканець Ренд Пол, заявив телеканалу Fox News у неділю: «Я не думаю, що взагалі торгівлю зброєю слід розглядати як програму створення робочих місць».

Інші американські законодавці висловили сумніви з приводу саудівської версії смерті Хашоггі. Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин Боб Коркер заявив CNN, що, на його думку, принц Мохаммед несе відповідальність за вбивство Хашоггі. «Так, я думаю, що він це зробив», - сказав сенатор.

Критик Трампа, конгресмен-демократ Адам Шифф, заявив ABC News: «Ця подія має змінити відносини США і Саудівської Аравії. Ми повинні припинити продаж зброї, припинити надання певної допомоги в сфері безпеки».

Європейські лідери і правозахисна організація Amnesty International висловили сумніви з приводу саудівської версії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в суботу закликав провести «вичерпне і ретельне розслідування, щоб в точності встановити, хто несе відповідальність» за загибель Хашоггі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і її міністр закордонних справ Гайко Маас випустили спільну заяву, в якому «найрішучішим чином» засудили смерть журналіста. Глава європейської дипломатії Федеріка Моґеріні заявила, що обставини смерті Хашоггі викликають глибоку стурбованість і закликала провести ретельне, достовірне і прозоре розслідування.

Amnesty International закликала Саудівську Аравію «негайно представити» тіло Хашоггі для проведення розтину.