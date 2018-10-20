Саудівська Аравія визнає, що журналіст Хашоггі помер у консульстві

Саудівська Аравія заявила в суботу, що журналіст Джамал Хашоггі помер у результаті бійки всередині її стамбульського консульства. Це перше підтвердження Ер-Ріядом його смерті після двох тижнів заперечень причетності до його зникнення.

Джамал Хашоггі жив у США в штаті Вірджинія, виїхавши з Саудівської Аравії через розбіжності з владою, та писав для видання The Washington Post, критикуючи представників саудівської королівської родини.

2 жовтня він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб владнати документи для одруження і зник. Через кілька днів турецькі чиновники заявили, що вважають, що його вбито в будівлі і його тіло розчленовано. Цю заяву Саудівська Аравія до сих пір наполегливо заперечувала.

Саудівський король Салман звільнив п'ять чиновників через інцидент, який викликав міжнародне обурення і призвів до погіршення відносин Заходу з владою цієї країни Близького Сходу.

Саудівська Аравія не надала жодних доказів, щоб підтвердити своє свідчення щодо обставин, які призвели до смерті Хашоггі, і не було зрозуміло, чи воно задовольнить інші уряди.

Хто може стояти за зникненням саудівського журналіста?

Президент США Дональд Трамп, який зробив тісні зв'язки з Саудівською Аравією центральним елементом своєї зовнішньої політики, сказав в Аризоні: «Я думаю, це перший крок, це великий крок».

«Саудівська Аравія була чудовим союзником. Що сталося, є неприпустимо», – підкреслив він.

Він сказав, що поговорить з кронпринцом, але також наголосив на важливості Ер-Ріяда в боротьбі проти регіонального суперника Ірану та важливості для американських робочих місць масових продажів зброї Саудівській Аравії, що є найбільшим у світі експортером нафти.

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Саудівський прокурор заявив у суботу, що між Хашоггі та людьми, які зустріли його в консульстві, виникла бійка, яка призвела до його смерті. Вісімнадцять громадян Саудівської Аравії були заарештовані, йдеться в заяві прокурора.

Водночас, як повідомляють турецькі джерела, у влади є аудіозапис, який нібито документує вбивство Хашоггі в консульстві.

Турецька проурядова газета Yeni Safak опублікувала інформацію про те, що за її словами, є деталями з плівок. За повідомленням видання, ті, хто катував Хашоггі, відрізали йому пальці під час допиту, а потім обезголовили і розчленували його.

До заяви Саудівської Аравії Трамп говорив, що може розглянути санкції, хоча він також не бажав занадто дистанціюватися від керівництва країни. Білий Дім заявив, що продовжуватиме наполягати на «справедливості, яка є своєчасною, прозорою і згідно з належним чином».

Кронпринц не знав про операцію, яка призвела до смерті Хашоггі, повідомив саудівський чиновник, який ознайомлений з саудівським розслідуванням.

Він також зазначив, що місцезнаходження тіла Хашоггі не відоме після того, як його було передано «місцевому представникові», але в консульстві ознак його перебування немає.

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