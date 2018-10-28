Що відомо про напад в піттсбурзькій синагозі

Стрілку, що відкрив вогонь в синагозі Піттсбурга, штат Пенсильванія, під час ранкової служби в суботу, пред'явлені звинувачення. В результаті стрілянини загинули 11 людей, ще 6 осіб, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення.

Підозрюваного арештовано, влада встановила його особу. Ним виявився 46-річний Роберт Бауерс, який, відкриваючи вогонь, прокричав: «Всі євреї повинні померти». В минулому Бауерс робив чимало антисемітських заяв в соціальних мережах. Він також звинувачував президента Тампа у тому, що він не зробив нічого, щоб зупинити «зараження» Сполучених Штатів євреями. Антидефамаційна Ліга назвала напад «найсмертельнішою атакою на єврейську громаду за всю історію США».

ФБР розслідує стрілянину як злочин на ґрунті ненависті. Бауерсу пред'явлені звинувачення у вбивстві з 11 пунктів, нападі при обтяжуючих обставинах з 6 пунктів і в погрозах етнічного характеру з 13 пунктів. За деякими звинуваченнями передбачена міра покарання – смертельна кара.

Президент Дональд Трамп назвав стрілянину «актом зла». «Цей злісний анти-семітський напад є атакою на людство. Лише працюючи разом ми зможемо викорінити антисемітизм з нашого світу. Ми повинні об’єднатись, щоб подолати ненависть», - написав президент в Твіттері.

Також у суботу, під час короткої зустрічі з пресою перед тим, як вирушити в Індіанаполіс, президент Трамп зазначив, що загибелі людей можна було б запобігти, якщо б в синагозі була озброєна охорона. Натомість, мер міста Білл Педуто під час прес-конференції в неділю заявив, що озброєні охоронці не змогли б запобігти насиллю.