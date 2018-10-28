У Грузії закінчилося голосування на виборах президента, екзит-поли дають різні результати

У Грузії закінчилося голосування на виборах президента країни – останніх прямих за чинним законодавством; відповідно до змін до Конституції країни, що були ухвалені 2017 року, а набудуть чинності після нинішніх виборів, наступних голів держави має обирати спеціальний орган, Колегія виборців. Ці зміни також передбачають, що термін обраного нині президента країни складе 6 років, а не 5, як досі.

За найвищу державну посаду змагалися 25 осіб – найвище число з усіх семи президентських виборів у Грузії, починаючи з 1991 року.

Чинний президент Ґіорґі Марґвелашілі, який має право змагатися за другий термін, вирішив не балотуватися. Відтак головними претендентами вважалися:

Саломе Зурабішвілі , колишня міністр закордонних справ за влади президента Міхеїла Саакашвілі у 2004–2005 роках; вона балотується як незалежна, але має підтримку нині владної партії «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі, що є супротивником колишньої владної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух»;

, колишня міністр закордонних справ за влади президента Міхеїла Саакашвілі у 2004–2005 роках; вона балотується як незалежна, але має підтримку нині владної партії «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі, що є супротивником колишньої владної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух»; Ґріґол Вашадзе , теж колишній голова МЗС часів влади Саакашвілі (2008–2012 роки), висуванець альянсу десяти опозиційних партій «Сила в єдності», провідну роль у якому відіграє «Єдиний національний рух»;

, теж колишній голова МЗС часів влади Саакашвілі (2008–2012 роки), висуванець альянсу десяти опозиційних партій «Сила в єдності», провідну роль у якому відіграє «Єдиний національний рух»; Давіт Бакрадзе, який теж коротко очолював МЗС Грузії у 2008 році, в часи Саакашвілі, а у 2008–2012 році був спікером парламенту; колишній провідний діяч «Єдиного національного руху», він нині балотувався від партії «Європейська Грузія», теж опозиційної до нинішньої влади «Грузинської мрії».

На перші результати від Центральної виборчої комісії Грузії очікують уже вночі; наразі оприлюднена тільки цифра явки на 17-у годину, за три години до кінця голосування, – 38,16 відсотка.

Тим часом перші дані кількох оприлюднених на цей час опитувань на виході з дільниць, які стосуються стану ще за кілька годин до завершення голосування, дають дуже різні результати.

Зокрема, опитування, здійснене на замовлення владної «Грузинської мрії», стверджує, що підтримувана цією партією Саломе Зурабішвілі отримує понад 52 відсотки голосів і, таким чином, набравши понад 50 відсотків, перемагає відразу в першому турі. За цим опитуванням, Ґріґол Вашадзе здобуває понад 28 відсотків, а Давіт Бакрадзе понад 9.

Натомість опитування на замовлення «Європейської Грузії» стверджує, що перед веде Ґріґол Вашадзе з 37 відсотками голосів, а Саломе Зурабішвілі йде слідом із 34 відсотками, і вони виходять у другий тур. За цими даними, Давіт Бакрадзе набирає 17 відсотків голосів.

Третє таке опитування, яке замовив опозиційний телеканал «Руставі-2», дало Вашадзе і Зурабішвілі приблизно по 40 відсотків, але у Вашадзе голосів дещо більше; Бакрадзе отримує близько 10 відсотків.

Бакрадзе вже визнав свою поразку і заявив, що в разі другого туру його партія підтримає опозиціонера Вашадзе.

У разі перемоги Зурабішвілі, в першому чи другому турі, вона стане першою жінкою на посаді президента в післярадянських державах, за винятком країн Балтії.

За повідомленням ЦВК, вибори відбулися спокійно, виникло лише кілька незначних процедурних проблем. Грузинське відділення організації Transparency International інформує, що його спостерігачі зафіксували до 50 порушень – і незначних, і відносно серйозних. Серед них, як стверджує організація, були виборчі махінації чи купівля голосів.