Цієї неділі у США відзначають День ветеранів. У цей день країна вшановує пам'ять мільйонів чоловіків та жінок, які служили у війську.

Перебуваючи у Парижі з нагоди відзначення сторіччя закінчення Першої світової війни, президент Трамп написав у себе в Твіттері: «У цей День ветеранів, коли ми відзначаємо сто років закінчення Першої світової війни, ми вшановуємо хоробрих героїв, які боролися за Америку у Великій війні та кожного ветерана, який носив уніформу та обороняв безпеку, силу та свободу нашої нації!»

У цей День ветеранів колишній президент Барак Обама написав у Твіттері: «Всім нашим ветеранам та їхнім родинам – дякую. Немає такої данини, яка може насправді дорівняти величі вашої служби та жертви». «Але всі ми можемо зробити все в наших силах, щоб жити відповідно до американських цінностей – служіння, відповідальності, щедрості та громадянськості, які ви захистили», - додав він.