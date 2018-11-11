Порошенко: за підсумками зустрічі з Трампом відновлює роботу Комісія стратегічного партнерства

За підсумками короткої зустрічі президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа було домовлено про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства України і США, повідомив голова української держави після участі в заходах у Парижі, де також були лідери провідних країн світу.

«Відбулася зустріч вчора (10 листопада – ред.) і обговорення на полях форуму, в тому числі і з президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні (11 листопада – ред.) відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та його американського колеги – державного секретаря США Майка Помпео», – сказав Петро Порошенко. За його словами, результатом цих зустрічей стала домовленість про проведення у Вашингтоні 16 листопада цього року Комісії стратегічного партнерства Україна – США на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

Голова держави нагадав, що Комісія була започаткована майже десять років тому. «Сьогодні ми домовилися відновити її роботу як символ того, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки має стратегічний характер», – сказав президент України.

Крім того, він повідомив, що в Парижі також відбулася зустріч дипломатичного радника президента України Костянтина Єлісєєва з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Президент зазначив, що зустрічі в Парижі з головами держав та урядів країн світу підтвердили чітку і тверду підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України. В рамках «Паризького форуму заради миру» відбулося понад 40 його зустрічей із лідерами країн світу, розповів Порошенко.

«Активна підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, підтримка нас в процесі реформ є потужною і відчутною з боку світового співтовариства. І це надзвичайно важливо», – зазначив президент України.

Петро Порошенко в перебігу візиту до Парижа, зокрема, взяв участь у церемонії з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни, а також у «Форумі заради миру», який, за словами президента України, спрямований на об’єднання зусиль націй і світу, щоб зупинити війну. «Важко знайти країну у світі, для якої ця тема була б більш актуальна, ніж Україна», – зауважив голова української держави.