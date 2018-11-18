Трамп скоріш за все не матиме зустрічі з Мюллером

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він, «ймовірно», не зустрічатиметься з спецпрокурором Робертом Мюллером, щоб відповісти на його питання щодо ймовірних зв'язків передвиборного штабу Трампа з Росією, давши зрозуміти, що його письмові відповіді на питання спецпрокурора будуть його останньою реакцією.

Трамп заявив журналісту телекомпанії Fox News Крісу Воллесу в неділю, що днями він дав «дуже повні відповіді на питання, які йому не слід було ставити». «Напевно, це все», - сказав він.

В інтерв'ю, записаному в Білому домі в п'ятницю і випущеному в ефір у неділю, Трамп заявив, що його адвокати завершують підготовку відповідей приблизно на 25 питань Мюллера. «Вони пишуть те, що я їм кажу, - сказав Трамп. - В цьому не було нічого такого ».

Очікується, що юристи Трампа передадуть письмові відповіді в найближчі дні, хоча адвокат президента Руді Джуліані заявив минулого тижня, що деякі питання створили «більше проблем для нас в юридичному плані, ніж інші». За словами Джуліані, деякі питання були «непотрібними», деякі були «можливими пастками», а деякі вони «можуть вважати як такі, що не відносяться до справи».

Питання стосувалися подій, що передували загальнонаціональним виборам в листопаді 2016 року, а не періоду між обранням і інавгурацією Трампа. Вони також не зачіпали період президентства Трампа, хоча Мюллер також розслідує можливе перешкоджання правосуддю з боку Трампа шляхом зривання розслідування спецпрокурора.

В інтерв'ю Fox News Трамп знову виступив з нападками на розслідування, яким керує Мюллер, яке триває півтора року. «Це шахрайство, - сказав він. - Ніякої змови не було».

Через день після проміжних виборів до Конгресу раніше в цьому місяці Трамп звільнив міністра юстиції США Джеффа Сешнса, який давно викликав роздратування президента своїм самоусуненням від нагляду за розслідуванням Мюллера.

Трамп призначив виконуючим обов'язки міністра юстиції лояльну до нього людину, Меттью Вітакера, який до того як зайняти посаду глави апарату Сешнса більше року тому, висловлював думку про те, що наступник Сешнса, яким він тепер став, міг би скоротити фінансування розслідування Мюллера, щоб воно «практично застопорилося».

Трамп сказав, що він не знав про коментарі Вітакера з приводу розслідування Мюллера до того, як призначив його главою правоохоронної системи країни, але розвіяв побоювання з приводу роботи Вітакера з розслідуванням Мюллера. «Він мав рацію, - сказав Трамп. - Він сказав, що ніякої змови не було, і він має рацію ».

При цьому Трамп сказав, що залишить питання нагляду за розслідуванням Мюллера на розсуд Вітакера, якого він назвав «проникливим політиком». Раніше Сешнс делегував нагляд над Мюллером своєму заступнику Роду Розенстайну. «Нехай він (Вітакер) вирішує, - сказав Трамп. - Я вірю, що він буде робити правильні речі».

Деякі законодавці, як демократи, так і республіканці, зажадали, щоб Уїтакер, за прикладом Сешнса, самоусунувся від нагляду за розслідуванням Мюллера через його минулі критичні висловлювання. Колишній міністр юстиції дотримувався правил міністерства юстиції, що вимагають від офіційних осіб усуватися від справ, щодо яких у них може виникнути конфлікт інтересів. Сешнс був першою великою політичною фігурою, яка підтримала Трампа на виборах 2016 року. Однак він також зустрічався з тодішнім послом Росії в Вашингтоні перед виборами два роки тому.

Конгресмен-демократ Адам Шифф, який, швидше за все, очолить комітет Палати представників з розвідки, коли демократи візьмуть Палату під контроль в січні, заявив ABC News: «Найбільша помилка з моєї точки зору полягає в тому, що Вітакер був обраний з метою втручання в розслідування Мюллера».

Вітакер публічно не коментував свою роль у нагляді за розслідуванням Мюллера, хоча міністерство юстиції повідомило, що він консультується з посадовими особами з питань етики з приводу будь-якої стурбованості, яка у них можуть виникнути.